Эмилия Кларк сыграет агента ЦРУ в новом шпионском сериале про СССР

Американская актриса Эмилия Кларк получила новую большую роль в Голливуде. Звезда «Игры престолов» сыграет в шпионском сериале PONIES, который выйдет в онлайн-кинотеатре Peacock. Даты премьера у проекта пока нет.

Шоу расскажет историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

Сама Кларк исполнит роль крайне образованной девушки Би, дочери эмигрантов из СССР. Авторами шоу выступят Дэвид Исерсон («Безумцы») и Сюзанна Фогель («Бортпроводница»). Название проекта отсылает к известному словосочетанию Persons of no interest — «Люди вне подозрения».