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Расписание игр BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 27 августа (ББ Дача)

Расписание последнего дня групп BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 27 августа, завершится групповая стадия топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

По итогам финального дня первого этапа турнира определится последний участник плей-офф, а ещё одна команда покинет соревнование.

Расписание матчей BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 27 августа, вторник:

  • 12:00. Группа A, финал, paiN Gaming (Бразилия) — Team Falcons (Дания);
  • 13:30. Группа B, нижняя сетка, 9Pandas (Россия) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 18:00. Группа B, финал, Eternal Fire (Турция) — победитель второго матча.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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