Расписание последнего дня групп BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Сегодня, 27 августа, завершится групповая стадия топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

По итогам финального дня первого этапа турнира определится последний участник плей-офф, а ещё одна команда покинет соревнование.

Расписание матчей BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 27 августа, вторник:

12:00. Группа A, финал, paiN Gaming (Бразилия) — Team Falcons (Дания);

13:30. Группа B, нижняя сетка, 9Pandas (Россия) — FURIA Esports (Бразилия);

— FURIA Esports (Бразилия); 18:00. Группа B, финал, Eternal Fire (Турция) — победитель второго матча.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.