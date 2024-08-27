Эксперт оценил, сможет ли «Телеграм» нормально функционировать без Павла Дурова

Пару дней назад Павла Дурова задержали во Франции, из-за чего теперь встаёт вопрос о работоспособности «Телеграма». По поводу этого поразмышлял преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия», ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко.

По его мнению, соцсеть сможет существовать и без Павла Дурова. Горбаченко назвал «Телеграм» «самостоятельным юнитом».

Я искренне верю, что «Телеграм» как продукт, как самостоятельный юнит проживёт и без своего руководителя, что там достаточно уверенный в себе управленческий персонал.

При этом Горбаченко уверен, что, к сожалению, платформа может вполне легко «потерять» на бирже, но продолжит своё существование в привычном режиме.