Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кейт Уинслет сыграет в драматическом сериале The Spot от автора «Иллюзии обмана»

Кейт Уинслет сыграет в драматическом сериале The Spot от автора «Иллюзии обмана»
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, британская актриса Кейт Уинслет («Титаник») сыграет в драматическом сериале The Spot. Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Hulu, даты премьеры у него пока нет.

Проект расскажет историю успешного хирурга, которая вместе со своим мужем сбивает на машине ребёнка и скрывается с места преступления. Теперь им обоим предстоит проверить свои отношения на прочность — на фоне трагедии раскрываются тёмные детали прошлого обоих супругов.

Создателем сериала выступит Эд Соломон, сценарист серии фильмов «Иллюзия обмана» и автор сценария «Людей в чёрном» с Уиллом Смитом. Кто сыграет вторую главную роль в будущем проекте, неизвестно. Производством шоу займётся студия A24, известная по «Всё везде и сразу» и множеству других популярных картин.

Материалы по теме
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android