Кейт Уинслет сыграет в драматическом сериале The Spot от автора «Иллюзии обмана»

Как сообщает издание Deadline, британская актриса Кейт Уинслет («Титаник») сыграет в драматическом сериале The Spot. Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Hulu, даты премьеры у него пока нет.

Проект расскажет историю успешного хирурга, которая вместе со своим мужем сбивает на машине ребёнка и скрывается с места преступления. Теперь им обоим предстоит проверить свои отношения на прочность — на фоне трагедии раскрываются тёмные детали прошлого обоих супругов.

Создателем сериала выступит Эд Соломон, сценарист серии фильмов «Иллюзия обмана» и автор сценария «Людей в чёрном» с Уиллом Смитом. Кто сыграет вторую главную роль в будущем проекте, неизвестно. Производством шоу займётся студия A24, известная по «Всё везде и сразу» и множеству других популярных картин.