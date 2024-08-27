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Sony повысит стоимость PS5 в Японии — спустя четыре года после старта продаж

Sony повысит стоимость PS5 в Японии — спустя четыре года после старта продаж
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Компания Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5 в своей родной стране — Японии. Уже 2 сентября базовая консоль с дисководом подорожает до 79,9 тыс. иен (около $ 550, или 50 000 рублей), цифровая PS5 же будет стоить 72,9 тыс. иен (около $ 500, или 46 тыс. рублей).

В Sony связывают повышение цен на домашнюю консоль со сложной экономической ситуацией в мире, которая оказывает серьёзное влияние на её бизнес. При этом ситуация затронет не только консоли, но и гаджеты: в стране также подорожают геймпады DualSense и аксессуар PlayStation Portal.

Sony повышает цены на PS5 в Японии уже не первый раз из-за ослабления курса иены к доллару. На старте продаж в 2020 году базовую консоль в стране можно было приобрести за 49,9 тыс. иен (около 32 тыс. рублей), версию без дисковода — за 39,9 тыс. иен (около 25 тыс. рублей).

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