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«Не сильно понравился Deadlock»: Папич и Симпл оценили новую игру от Valve

Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Александр s1mple Костылев и популярный стример Виталий EvilArthas Цаль, также известный как Папич, поделились своими впечатлениями от новой игры Valve под названием Deadlock.

Симпл признался, что ему не очень понравился новый шутер, хотя потенциал киберспортсмен в игре видит:

Не сильно понравился Deadlock. Хотя потенциал неплохой. Интересно, будут ли создавать профессиональные дисциплины в этой игре? Стрелять легко, даже не знаю, с чем сравнить эту игру.

А вот Папичу «Дедлок» в целом не понравился, в частности, стример акцентировал внимание на качестве графики в игре:

Я не играю в Deadlock и даже не буду пытаться, потому что игра — полный мусор. Достаточно посмотреть, как она выглядит. Почему Valve в 2024 году использует графику и анимации из игр 2013-2014-го — Team Fortress, Overwatch, Dota 2? Там те же текстуры сразу видно, всё тот же стиль, который они в «Доте» использовали. У них все игры на одно лицо нынче, грубо говоря.