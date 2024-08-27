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Арест Павла Дурова привёл к росту популярности «Телеграма» на iPhone

Арест Павла Дурова привёл к росту популярности «Телеграма» на iPhone
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24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Спустя несколько дней издание TechCrunch поделилось актуальной статистикой мессенджера на устройствах Apple. По данным аналитиков из Censor Tower и Appfigures, количество загрузок «Телеграма» в среднем выросло на 4%, а в некоторых регионах мессенджер стал лидером по скачиваниям в App Store среди соцсетей — это произошло в том числе во Франции, где и задержали бизнесмена.

В TechCrunch предполагают, что рост загрузок «Телеграма» во многих странах связан в том числе с интересом пользователей к мессенджеру, а также к его основателю Павлу Дурову. Срок задержания предпринимателя заканчивается 28 августа, после чего станут известны детали его ареста.

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