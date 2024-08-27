Valve уже сутки не может исправить критический баг с предметом Hand of Midas в «Доте»

Компания Valve уже больше суток не может исправить критический баг с предметом Hand of Midas в Dota 2, из-за которого предмет можно использовать без перезарядки.

Информация о том, что в «Доте» возникла внутриигровая ошибка, из-за которой игроки могут получать бесконечное количество дополнительного золота и опыта с помощью Hand of Midas, появилась ещё в первой половине дня 26 августа.

С тех пор разработчики Dota 2 несколько раз пытались исправить баг, однако каждый раз пользователи находили новые способы для «абуза» артефакта. В итоге Valve убрала у «Мидаса» 10-секундный период, во время которого можно продать предмет за полную стоимость, — эта функция есть у каждого артефакта в «Доте».

Но и это не решило проблему. Аналитик Team Spirit Денис sikle Лерман сообщил, что был обнаружен новый способ «абуза», который оказался ещё проще в реализации. Теперь игроку с двумя «Мидасами» в инвентаре нужно всего лишь передать оба предмета тиммейту, после чего союзник возвращает их владельцу без перезарядки сразу с двумя зарядами.

Многие пользователи, в том числе профессиональные игроки, отказываются играть в матчмейкинге Dota 2 из-за «абузеров», портящих игровой процесс. Некоторые представители сообщества предлагают временно удалить Hand of Midas из игры. Valve не давала официальных комментариев по этому поводу.