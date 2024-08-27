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Властелин колец: Кольца власти, 2 сезон (2024) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
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Уже 29 августа состоится премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — продолжения шоу от Amazon по культовой вселенной Джона Толкина. События развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.

Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — первые три можно будет посмотреть в день премьеры. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится уже 3 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 августа
2-я серия29 августа
3-я серия29 августа
4-я серия5 сентября
5-я серия12 сентября
6-я серия19 сентября
7-я серия26 сентября
8-я серия3 октября
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