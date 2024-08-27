Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Уже 29 августа состоится премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — продолжения шоу от Amazon по культовой вселенной Джона Толкина. События развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.
Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — первые три можно будет посмотреть в день премьеры. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится уже 3 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 августа
|2-я серия
|29 августа
|3-я серия
|29 августа
|4-я серия
|5 сентября
|5-я серия
|12 сентября
|6-я серия
|19 сентября
|7-я серия
|26 сентября
|8-я серия
|3 октября
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