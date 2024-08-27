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Вышел русский трейлер комедии «Мой Марчелло» — премьера 26 сентября

Вышел русский трейлер комедии «Мой Марчелло» — премьера 26 сентября
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Кинокомпания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер фильма «Мой Марчелло». Премьера французско-итальянской комедии в России состоится уже 26 сентября.

Видео доступно на VK-канале Русский Репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому Репортажу».

«Мой Марчелло» расскажет историю Кьяры Мастроянни, которую заставляют играть в духе её знаменитых родителей Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни. Из-за постоянно давления женщина принимает решение жить жизнью своего отца. Для родных и близких друзей актрисы такая перемена вызывает целую бурю эмоций — от удивления до возмущения и восторженности. Но когда реальность неотличима от кино, а воспоминания обретают черты настоящего, все начинают верить в чудо воскрешения великого артиста.

Режиссёром будущей ленты выступил Кристоф Оноре («Все песни только о любви»). Главные роли в ленте сыграли Кьяра Мастроянни («Все песни только о любви») и Катрин Денёв («Танцующая в темноте»).

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