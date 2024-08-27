Выход мобильной ОС Android 15 состоится в октябре

Как сообщает издание Android Authority, компания Google отложила выпуск операционной системы Android 15 примерно на месяц. Сейчас релиз новой версии мобильной ОС запланирован на середину октября, хотя изначально запуск планировался на первую половину сентября.

Журналисты отмечают, что перенос выхода Android 15 связан с улучшением стабильности грядущей системы. Создатели платформы взяли дополнительное время для исправления ошибок и устранения несовместимостей, которые могут возникнуть после обновления.

Первыми смартфонами, которые получат апдейт до Android 15, по традиции станут Google Pixel. Обновления получат модели от Pixel 6 до новейших Pixel 9, после чего патч выйдет и на устройствах сторонних компаний.