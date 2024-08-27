Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда выйдет система Android 15 (Андроид 15)

Выход мобильной ОС Android 15 состоится в октябре
Комментарии

Как сообщает издание Android Authority, компания Google отложила выпуск операционной системы Android 15 примерно на месяц. Сейчас релиз новой версии мобильной ОС запланирован на середину октября, хотя изначально запуск планировался на первую половину сентября.

Журналисты отмечают, что перенос выхода Android 15 связан с улучшением стабильности грядущей системы. Создатели платформы взяли дополнительное время для исправления ошибок и устранения несовместимостей, которые могут возникнуть после обновления.

Первыми смартфонами, которые получат апдейт до Android 15, по традиции станут Google Pixel. Обновления получат модели от Pixel 6 до новейших Pixel 9, после чего патч выйдет и на устройствах сторонних компаний.

Материалы по теме
Google начала тестировать функцию защиты Android от кражи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android