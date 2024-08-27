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«Телеграм» по-настоящему защищён»: Сергей Лавров — про задержание основателя мессенджера

«Телеграм» по-настоящему защищён»: Сергей Лавров — про задержание основателя мессенджера
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24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Теперь задержание основателя «Телеграм» прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, задержание Дурова показывает, что мессенджер «по-настоящему защищён. Также он считает, что власти Франции арестовали предпринимателя «по чьему-то совету, рассчитывая получить доступ к кодам шифрования».

Напомним, срок задержания предпринимателя заканчивается 28 августа, после чего станут известны детали его ареста.

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