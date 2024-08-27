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Вышел трейлер фильма «Соник в кино 3» с Киану Ривзом в роли ежа Шэдоу

Вышел трейлер фильма «Соник в кино 3» с Киану Ривзом в роли ежа Шэдоу
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Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный трейлер фильма «Соник в кино 3». Премьера ленты состоится уже 20 декабря в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

К своим ролям вернутся Бен Шварц (Соник), Идрис Эльба (Наклз), Джим Керри (Роботник) и Коллин О’Шонесси (Тейлз). Ежа Шэдоу же сыграл Киану Ривз — впервые герой появился в сценах после титров «Соника в кино 2».

Постер «Соника в кино 3»

Фото: Paramount Pictures

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