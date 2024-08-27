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Завершились съёмки комедийного сериала «Чудо» про лейтенанта полиции под прикрытием

Завершились съёмки комедийного сериала «Чудо» про лейтенанта полиции под прикрытием
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Представители онлайн-кинотеатра Premier объявили о завершении съёмок комедийного сериала «Чудо». Также было опубликовано несколько кадров из шоу.

Проект расскажет о лейтенанте полиции, который вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает и курирует бывший жёсткий авторитет. Ещё в 90-е он вместе с бандой выкрал кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского, однако скоро состоится выставка федерального значения, поэтому полицейский обязан найти артефакт.

Главные роли в сериале исполнили Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Степан Девонин, Александр Ратников и другие. Режиссёром шоу выступил Антон Богданов.

Премьера «Чуда» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Premier. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры из сериала

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier

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