В Казахстане и других странах пройдут 11 топ-турниров по CS2 от PGL в 2025 и 2026 годах

Турнирный оператор PGL анонсировал 11 топовых международных чемпионатов по Counter-Strike 2, которые пройдут в период с 2025 по 2026 год.

Как сообщается в анонсе, румынская компания в ближайшие два года планирует провести как минимум 11 топ-ивентов по CS2. Однако представители PGL также отмечают, что «будет место и для сюрпризов». На каждом соревновании с 16 участниками будет призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Открытые отборочные проводиться не будут.

Семь турниров PGL проведёт самостоятельно, три соревнования в Южной Америке пройдут при поддержке компании FiReSPORTS, а один чемпионат состоится в рамках партнёрства румынского турнирного оператора с китайской Perfect World.

Расписание турниров по CS2 от PGL на 2025-2026 год

2025 год:

Буэнос-Айрес, Аргентина — 13-23 февраля;

Бухарест, Румыния — 3-13 апреля;

Астана, Казахстан — 8-18 мая;

Шанхай, Китай — 1-13 октября;

Белград, Сербия — 23 октября — 2 ноября.

2026 год:

Буэнос-Айрес, Аргентина — 12-22 февраля;

Бухарест, Румыния — 2-12 апреля;

Астана, Казахстан — 7-17 мая;

Белград, Сербия — 6-16 августа;

Сан-Паулу, Бразилия — 1-11 октября;

Барселона, Испания — 22 октября — 1 ноября.