«Они правильно поступают»: Александр Лукашенко — про задержание Павла Дурова во Франции

24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Задержание основателя «Телеграма» уже прокомментировали многие мировые звёзды и политики. Теперь о ситуации высказался президент Беларуси Александр Лукашенко. Руководитель страны заявил, что французские власти поступают правильно и он их не осуждает.

Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?

Напомним, срок задержания предпринимателя заканчивается 28 августа, после чего станут известны детали его ареста.