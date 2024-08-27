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Брэд Питт и Джордж Клуни получили по $ 35 млн за съёмки в боевике «Одинокие волки»

Брэд Питт и Джордж Клуни получили по $ 35 млн за съёмки в боевике «Одинокие волки»
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Как сообщают журналисты издания The New York Times, Брэд Питт и Джордж Клуни получили по $ 35 млн за главные роли в боевике «Одинокие волки». Что касается режиссёра Джона Уоттса (последняя трилогия фильмов о Человеке-пауке), то его гонорар составил $ 15 млн.

Напомним, сюжет «Одиночных волков» расскажет о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Детали сюжета пока не раскрываются. Ещё в актёрский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан, Златко Бурич и другие. Производством картины занимается компания Apple.

Мировая премьера в кинотеатрах намечена на 20 сентября, а в сервисе Apple TV+ — на 27-е число. Официального показа в кинотеатрах России не будет.

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