Брэд Питт и Джордж Клуни получили по $ 35 млн за съёмки в боевике «Одинокие волки»

Как сообщают журналисты издания The New York Times, Брэд Питт и Джордж Клуни получили по $ 35 млн за главные роли в боевике «Одинокие волки». Что касается режиссёра Джона Уоттса (последняя трилогия фильмов о Человеке-пауке), то его гонорар составил $ 15 млн.

Напомним, сюжет «Одиночных волков» расскажет о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Детали сюжета пока не раскрываются. Ещё в актёрский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан, Златко Бурич и другие. Производством картины занимается компания Apple.

Мировая премьера в кинотеатрах намечена на 20 сентября, а в сервисе Apple TV+ — на 27-е число. Официального показа в кинотеатрах России не будет.