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Стартовали съёмки комедийного сериала «Либидо» от братьев Андреасян

Стартовали съёмки комедийного сериала «Либидо» от братьев Андреасян
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Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви» объявила о старте съёмок комедийного сериала «Либидо». Генеральными продюсерами шоу выступили браться Сарик и Гевонд Андреасян. Также было опубликовано множество кадров с площадки.

Проект расскажет о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые работают профессиональными соблазнительницами и выводят неверных мужей на чистую воду по запросу клиенток. Помимо заработка, героинями движут травмы прошлого и желание отомстить мужчинам за измены.

В актёрский состав вошли Лиза Моряк, Анна Глаубэ, Ольга Смирнова, Роман Маякин, Михаил Тройник, Гела Месхи, Никита Тарасов, Артем Сучков, Валерия Шкирандо и другие. Кресло режиссёра занял Сарик Андреасян.

Сроки и дата премьера пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

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