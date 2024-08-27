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«Мама следила за мной словно ястреб»: Дженна Ортега — о своём актёрском детстве

«Мама следила за мной словно ястреб»: Дженна Ортега — о своём актёрском детстве
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Недавно Дженна Ортега («Уэнсдей», «Крик 6») дала интервью журналистам издания Variety. В ходе интервью звезда рассказала о своём актёрском детстве — знаменитость начала карьеру в возрасте девяти лет.

По словам Ортеги, она никогда не сталкивалась с плохим отношением к себе на съёмочной площадке, поскольку её мама следила за ней словно ястреб. Также актриса заявила, что не смотрела нашумевший документальный сериал «Тишина на съёмочной площадке: Тёмная сторона детского телевидения».

Она следила за мной словно ястреб… Она просто позвонила мне [после просмотра документального сериала] и сказала, что невероятно рада за то, что была всегда рядом со мной и наблюдала за всем… Я понимаю, почему мои родители так переживали, ведь вы помещаете ребёнка во взрослую рабочую среду.

Ближайшим крупным проектом с участием Дженны Ортеги станет фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона. Премьера состоится 6 сентября.

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