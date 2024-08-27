Открытая бета Call of Duty: Black Ops 6 пройдёт с 6 по 9 сентября

Открытая бета грядущего шутера Call of Duty: Black Ops 6 пройдёт с 6 по 9 сентября на всех платформах, однако за неделю до этого будет закрытый тест — с 30 августа по 4 сентября шутер смогут попробовать предзаказавшие игру и подписчики Xbox Game Pass.

Расписание тестирования Call of Duty: Black Ops 6

закрытый этап (предзаказы, Game Pass) — с 30 августа по 4 сентября

открытый этап (все желающие) — с 6 по 9 сентября.

Сюжетная кампания будет посвящена военным конфликтам 1990-х. Игра выступит прямым продолжением Black Ops Cold War. Действия развернутся в 1991 году, перед окончанием холодной войны. Ко всему прочему в сюжете появятся Фрэнк Вудс и Рассел Адлер.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В состав шутера войдёт три режима: сюжетная кампания, классический зомби-режим с раундами и классический мультиплеер. Затем на базу Black Ops 6 переведут королевскую битву Warzone.