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Стартовал четвёртый сезон сериала «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес

Стартовал четвёртый сезон сериала «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес
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27 августа состоялась премьера первого эпизода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес. Новые серии будут появляться раз в неделю вплоть до выхода финала 29 октября. Всего в новый сезон вошло 10 эпизодов.

Главные роли, как и прежде, сыграют Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес и другие. Но в новом сезоне к актёрскому составу присоединится Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.

Постер

Фото: Hulu

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