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Системные требования для беты Call of Duty: Black Ops 6

Раскрыты системные требования беты Call of Duty: Black Ops 6
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На этой неделе разработчики Call of Duty: Black Ops 6 из Activision раскрыли системные требования для открытой беты шутера. Для запуска игры потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-6600 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 с 8 ГБ оперативной памяти.

Открытая бета пройдёт с 6 по 9 сентября на всех платформах, однако за неделю до этого будет закрытый тест — с 30 августа по 4 сентября шутер смогут попробовать предзаказавшие игру и подписчики Xbox Game Pass.

Минимальные системные требования для ПК

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A750
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Диск: SSD.

Рекомендуемые системные требования для ПК

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная) или Windows 11 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Диск: SSD.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В состав шутера войдёт три режима: сюжетная кампания, классический зомби-режим с раундами и классический мультиплеер. Затем на базу Black Ops 6 переведут королевскую битву Warzone.

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