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Вышел трейлер комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым — премьера 26 сентября

Вышел трейлер комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым — премьера 26 сентября
Аудио-версия:
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Телеканал ТНТ опубликовал дебютный трейлер комедийного фильма «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым в главной роли. В ролике показали главных героев и завязку сюжета.

Видео доступно на RuTube-канале «Телеканал ТНТ». Права на видео принадлежат ТНТ.

Лента расскажет о семье Беляковых, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всем пытаются с ними конкурировать.

Также в актёрский состав вошли Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов и другие. Режиссёром выступил Александр Назаров.

Премьера комедии «Беляковы в отпуске» состоится 26 сентября.

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