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Убийства в одном здании, 4-й сезон (2024) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
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27 августа состоялась премьера первого эпизода сериала «Убийства в одном здании». Шоу рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Новые серии будут появляться раз в неделю вплоть до выхода финала 29 октября. Всего в новый сезон вошло 10 эпизодов. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 августа
2-я серия3 сентября
3-я серия10 сентября
4-я серия17 сентября
5-я серия24 сентября
6-я серия1 октября
7-я серия8 октября
8-я серия15 октября
9-я серия22 октября
10-я серия29 октября
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