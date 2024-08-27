27 августа состоялась премьера первого эпизода сериала «Убийства в одном здании». Шоу рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Новые серии будут появляться раз в неделю вплоть до выхода финала 29 октября. Всего в новый сезон вошло 10 эпизодов. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»