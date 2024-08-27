Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
27 августа состоялась премьера первого эпизода сериала «Убийства в одном здании». Шоу рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.
Новые серии будут появляться раз в неделю вплоть до выхода финала 29 октября. Всего в новый сезон вошло 10 эпизодов. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 августа
|2-я серия
|3 сентября
|3-я серия
|10 сентября
|4-я серия
|17 сентября
|5-я серия
|24 сентября
|6-я серия
|1 октября
|7-я серия
|8 октября
|8-я серия
|15 октября
|9-я серия
|22 октября
|10-я серия
|29 октября
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