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9Pandas покинула BB Dacha Belgrade по CS2 — ни одна российская команда не вышла из групп

9Pandas покинула BB Dacha Belgrade по CS2 — ни одна российская команда не вышла из групп
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Российский состав 9Pandas покинул топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 по итогам групповой стадии соревнования.

В борьбе за слот в плей-офф «панды» столкнулись с бразильской FURIA Esports. В рамках напряжённого противостояния бразильцы оказались сильнее российской команды и вырвали победу в ходе дополнительных раундов, завершив серию со счётом 2:0.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 . Группа B. Финал (нижняя сетка)
27 августа 2024, вторник. 14:20 МСК
9Pandas
Окончен
0 : 2
FURIA Esports

Эта победа гарантировала «фурии» слот в основной стадии чемпионата. Что касается 9Pandas, последний представитель России так же покинул ивент по итогам групп, как и другие российские команды Aurora Gaming и BetBoom Team. Стоит отметить, что в плей-офф «Дачи» прямые приглашения получили Team Spirit и Virtus.pro.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках ивента 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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