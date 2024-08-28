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Расписание игр BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 28 августа (ББ Дача по КС)

Расписание первого дня плей-офф BB Dacha Belgrade по CS2 — Spirit с Falcons, VP с FURIA
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Сегодня, 28 августа, начнётся плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Первый день основной стадии будет посвящён открывающим матчам, в которых лучшие коллективы групповой стадии будут противостоять командам, получившим прямые приглашения в плей-офф. Победители попадут в полуфиналы, а проигравшие отправятся в нижнюю сетку. Все игры пройдут в формате «до двух побед».

Расписание матчей BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 28 августа, среда:

  • 12:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Дания) — Team Spirit (Россия);
  • 15:30. Верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 19:00. Верхняя сетка, paiN Gaming (Бразилия) — HEROIC (Европа);
  • 22:30. Верхняя сетка, MOUZ (Европа) — Eternal Fire (Турция).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках турнира 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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