Россияне стали проводить меньше времени на YouTube после его замедления в стране

Жители России стали проводить меньше времени на видеоплатформе YouTube после его замедления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mediascope.

Как отметила исполнительный директор компании Ксения Ачкасова, в августе россияне в среднем проводят на сайте 38 минут (в июле было 50 минут), а среднесуточный охват сайта также упал с 46% до 41%. Топ-менеджер отметила, что, несмотря на падения показателей, YouTube остаётся одной из главных интернет-платформ в России.

Если время среди населения держалось на уровне 50 с лишним минут до конца июля, мы видим, что этот показатель начал несколько снижаться с замедлением YouTube. Точно так же начал снижаться и среднесуточный охват, и всё остальное.

Масштабное замедление скорости работы YouTube в России началось в конце июля. После этого множество пользователей компьютерной версии сервиса столкнулись с невозможностью просмотра роликов на платформе, но мобильную связь ситуация затронула не так сильно.