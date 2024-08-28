Звезда «Аватара» Сигурни Уивер получила роль в фильме «Мандалорец и Грогу»

Актриса Сигурни Уивер, известная по «Аватару» и «Чужому», подтвердила, что получила роль в фильме «Мандалорец и Грогу». Более того, съёмочный процесс с её персонажем уже идёт.

Кого именно сыграла Уивер, не раскрывается. Самой актрисе подобное, само собой, раскрывать нельзя. Она лишь пошутила, что сумела впервые встретиться с Грогу.

На днях мне удалось впервые встретиться с Грогу.

Лента «Мандалорец и Грогу» расскажет о приключениях Мандалорца и его маленького друга Грогу. К роли первого вновь вернётся Педро Паскаль.

Премьера фильма состоится 22 мая 2026 года. Проект станет частью франшизы «Звёздные войны» и продолжит сюжет сериала «Мандалорец». Каких-то других сюжетных подробностей фильма пока нет.