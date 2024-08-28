«Я просто Глен»: Глен Пауэлл — о том, что его сравнивают с Райаном Гослингом

Недавно некий продюсер высказался по поводу популярности Глена Пауэлла и Райана Гослинга. Он отметил, что у первого куда больше популярности и влияния в киноиндустрии. Продюсер также подчеркнул, что за Пауэллом интересно наблюдать не только женской аудитории, но и мужской, из-за чего он выигрывает у коллеги.

На это отреагировал сам Пауэлл. Актёр заявил, чт он просто Глен, а вот Гослинг — настоящая легенда, который снялся в огромном количестве культовых картин.

Гослинг — легенда. Я просто Глен.

Пауэлл известен зрителям по лентам «Нация фастфуда», «Топ Ган: Мэверик», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и другим картинам. Гослинг же сыграл главные роли в лентах «Барби», «Драйв», «Каскадёры» и многих других фильмах.