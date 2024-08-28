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Стартовали съёмки новой части «Хищника» с Эль Фаннинг в главной роли

Стартовали съёмки новой части «Хищника» с Эль Фаннинг в главной роли
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Начался съёмочный процесс новой части «Хищника», которую поставит Дэн Трахтенберг. Ранее он выпустил ленту «Добыча», которая стала приквелом к картинам про хищника.

Новая лента выйдет под названием «Пустоши» (Badlands). Известно, что это будет не продолжение «Добычи», а совершенно новая история, но так или иначе связанная с межгалактическим инопланетным охотником. Подробности сюжета держатся в секрете, но, по слухам, действие будет разворачиваться в будущем.

Как и в «Добыче», в «Пустошах» главную роль тоже сыграет женский персонаж. Его сыграет актриса Эль Фаннинг, известная по «Неоновому демону», «Вавилону» и другим фильмам.

Даты выхода у картины «Пустоши» пока что нет. Когда завершатся съёмки, тоже не говорят.

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