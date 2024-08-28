Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру «Телеграма» в Париж

По информации издания The Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон ещё в 2018 году предлагал основателю «Телеграма» Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Якобы между политиком и бизнесменом был разговор.

По данным издания, Дуров отказался переместить главный офис своей компании во Францию, но поднял вопрос о возможном получении гражданства Франции. Гражданином страны Дуров стал в 2021 году, но штаб-квартиру мессенджера предприниматель так и оставил в ОАЭ.

Дурова задержали в Париже в субботу ночью. Его обвиняют в том, что он отказывается сотрудничать со спецслужбами Франции в вопросах, которые касаются «Телеграма». Из-за этого Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму и многом другом.