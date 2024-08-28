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Операторы связи в России пытаются сами ускорить YouTube

По данным газеты «Коммерсантъ», российские провайдеры внедряют в своих сетях решения, которые позволяют абонентам преодолевать замедление YouTube. Операторы связи хотят помочь пользователям обходить замедление сервиса.

Провайдеры занимаются подобным, потому что регуляторы в России официально не объявляли о замедлении работы сервиса в стране. Различные операторы действуют по-разному, но цель у всех одна.

По словам гендиректора оператора «Комфортел» Дмитрия Петрова, провайдеры не считают, что что-то нарушают, поскольку никакого закона, запрещающего YouTube, не выходило.

Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счёт использования средств обхода. При этом они рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу.

Это вряд ли кого-то удивит, но россияне стали проводить меньше времени в YouTube после его замедления.