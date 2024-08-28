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С потенциальными режиссёрами нового фильма про Джеймса Бонда уже ведут переговоры — СМИ

С потенциальными режиссёрами нового фильма про Джеймса Бонда уже ведут переговоры — СМИ
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По данным британского издания Telegraph, кинокомпания EON Productions, известная благодаря постановке и производству серии фильмов о Джеймсе Бонде, начала встречаться и вести переговоры с потенциальными режиссёрами новой части франшизы.

Если верить СМИ, больше всего компания хочет поработать с режиссёром ленты «На Западном фронте без перемен» Эдвардом Бергером. Сам постановщик не выражал желания снять новую часть про Бонда.

Что известно про нового агента 007? Его точно не сыграет Дэниел Крейг, поскольку актёр закончил с персонажем на фильме «Не время умирать». По различным слухам, на роль нового Бонда рассматривается Аарон Тейлор-Джонсон. Сам актёр пока не подтверждал своё участие в новом проекте про агента 007.

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