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Настасья Самбурская в образе Марины Мнишек — на фото со съёмок второго сезона «Казачка»

Настасья Самбурская в образе Марины Мнишек — на фото со съёмок второго сезона «Казачка»
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На днях стартовали съёмки второго сезона комедийного сериала «Казачок». Создатели проекта опубликовали несколько свежих кадров с производства — с Настасьей Самбурской в образе Марины Мнишек.

Мнишек — жена Лжедмитрия I и первая женщина, коронованная как русская царица.

Настасья Самбурская в образе Марины Мнишек

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Сразу же после событий первого сезона, в котором Стёпа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в XVII век Марию, новую подругу Стёпы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, главный герой вновь отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых.

К своим ролям в проекте вернутся Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Александр Новиков, Алексей Кравченко, Максим Белбородов.

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