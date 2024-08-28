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В России начались съёмки экшен-комедии «Трудные папы»

В России начались съёмки экшен-комедии «Трудные папы»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что онлайн-кинотеатр Okko приступил к съёмкам полнометражной семейной комедии с элементами экшна «Трудные папы».

Картина расскажет о девушке Кате, у которой умирает мама. Вместе с домом в наследство дочери достаётся и поздний возлюбленный Андрей Николаевич, которому больше негде жить. Кате предстоит раскрыть тайны, которые мама при жизни скрывала от неё. Ситуацию осложняет и загадочный мужчина, которому мама девушки много лет отправляла крупные суммы.

Режиссёром ленты выступает Светлана Самошина. В актёрском составе задействованы Юлия Хлынина, Александр Лыков, Гарик Сукачёв, Олег Рязанцев, Дмитрий Колчин, Михаил Тройник и другие.

Фото со съёмок ленты

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Дату выхода ленты пока не раскрывают.

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