Появились первые кадры фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Алексеем Серебряковым

Ещё в июне стало известно о фильме «Девятая планета», в котором главные роли исполнили Юра Борисов, Алексей Серебряков и Ирина Старшенбаум. Сегодня появились первые кадры из ленты.

На них можно увидеть основных актёров и их персонажей, а также различные события, в которых они окажутся замешаны. К примеру, за героиней Старшенбаум приедет скорая, а персонаж Борисова, похоже, будет участвовать в боксёрских поединках.

Первые кадры картины

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: СТВ, «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинг»

Сюжет расскажет про простого механика Диму, который неожиданно начинает вспоминать другие планеты, сражения с чудовищами и любимую девушку Полину. Окружающие люди не понимают Диму, но он понимает, что не сходит с ума, когда встречает Полину в жизни.

Режиссёром картины выступает Николай Рыбников, а производством занимаются СТВ, «Дикси ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг».

Премьера фантастического фильма запланирована на 2026 год. Точной даты пока нет.