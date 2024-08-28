«Дело не в деньгах»: Николь Кидман объяснила, почему снимается в блокбастерах

Американская актриса Николь Кидман рассказала о своих съёмках в знаменитых блокбастерах. 57-летняя актриса снималась в том числе в «Бэтмене навсегда», «Золотом компасе» «Аквамене» и других голливудских лентах с огромным бюджетом.

Как объяснила Кидман, роли она выбирала не из-за больших денежных контрактов. Женщина вспомнила, что согласилась сыграть в «Бэтмене навсегда» в 90-х только потому, что хотела поцеловать Тёмного рыцаря. Подобные съёмки приносят ей очень много удовольствия вне зависимости от заработка.

Меня спрашивали: «Почему ты решила сняться в «Бэтмене навсегда?». И я отвечала: «Потому что я смогу поцеловать Бэтмена!» Люди не понимают, что дело не в деньгах. Многие популярные блокбастеры, в которых я играю, сильно отличаются друг от друга.

Кидман также заявила, что согласилась сыграть в «Аквамене» и его продолжении исключительно из-за Джеймса Вана. Женщине очень нравятся хоррор-ленты режиссёра, который снимал «Астрал», «Заклятие» и другие фильмы ужасов, поэтому она согласилась с ним поработать.

Ближайшим фильмом Николь Кидман станет триллер «Плохая девочка» Халины Рейн. Лента выйдет в мировой прокат в декабре, а до России доберётся 16 января.