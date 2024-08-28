Начались съёмки третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

AMC сообщила, что съёмочный процесс третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартовал в Испании. Сколько займёт производство, не сообщили.

Съёмки пройдут в крупных испанских регионах: Мадриде, Галисии, Арагоне, Каталонии и Валенсии. Это позволит подарить фанатам свежий взгляд на франшизу, говорили продюсеры шоу.

Синопсис третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В третьем сезоне Кэрол и Дэрил продолжают свой путь к дому и своим близким. Пока они изо всех сил пытаются найти дорогу обратно, путь уводит их всё дальше в сторону далёких земель с постоянно меняющимися и незнакомыми условиями, где они становятся свидетелями различных последствий апокалипсиса ходячих мертвецов.

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 29 сентября на телеканале AMC. Первый сезон вышел в сентябре 2023 года и получил тёплые отзывы от критиков и зрителей. Многие говорили, что основное шоу просуществовало так долго в том числе благодаря Норману Ридусу, который воплотил образ Дэрила.

Забавно, что Диксона не было в комиксах Роберта Киркмана — героя придумали для сериала, и в итоге он стал одним из главных любимчиков зрителей.