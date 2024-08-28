Франция и ОАЭ взломали смартфон основателя «Телеграма» Павла Дурова в 2017 году — СМИ

Издание The Wall Street Journal опубликовало большой материал, посвящённый основателю «Телеграма» Павлу Дурову. По данным журналистов, ещё до ареста правительства Франции и ОАЭ взломали смартфон — ещё в 2017 году.

Спецслужбы этих стран якобы связывают свой поступок с тем, что многие террористические организации используют мессенджер для рекрутинга. Результаты взлома не сообщаются, однако спустя четыре года Дуров получил гражданство Франции и ОАЭ с разницей в несколько месяцев. Эмираты также инвестировали в платформу бизнесмена $ 75 млн.

Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. После этого его допросили по делу «неназванного лица», обвиняющегося сразу в 12 преступлениях. Задержание бизнесмена завершится 28 августа, после чего французская полиция либо предъявит официальные обвинения, либо отпустит его на свободу.