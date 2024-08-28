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В России снимут мультфильм «Грузовички» в стиле «Тачек» от Pixar

В России снимут мультфильм «Грузовички» в стиле «Тачек» от Pixar
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Cтудия анимации Cubincup, компании Mantra VFХ и «Форпост Продакшн» представили мультфильм «Грузовички». Проект описывают как «фильм о взрослении и самопознании, поднимающий важные вопросы взаимоотношений между поколениями и принятия себя».

«Грузовички» расскажут о больших грузовиках, которые сталкиваются с различными испытаниями, находят новых друзей и учатся работать в команде. Они преодолевают свои страхи и слабости, чтобы достичь общей цели и доказать, что вместе они могут справиться с любыми трудностями. Главными референсами при создании авторы называют знаменитые проекты Pixar: «Тачки» и «Зверополис».

Первый постер «Грузовичков»

Фото: «Форпост Продакшн»

Постановщиком мультфильма выступит Дмитрий Грачёв, известный по «Счастью другими словами», а прокатчиком выступит «НМГ Кинопрокат». Даты премьеры у ленты пока нет.

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