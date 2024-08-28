Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ребекка Фергюсон и Эндрю Гарфилд сыграют в фильме по сказке «Волшебное далёкое дерево»

Ребекка Фергюсон и Эндрю Гарфилд сыграют в фильме по сказке «Волшебное далёкое дерево»
Комментарии

Шведская актриса Ребекка Фергюсон нашла себе новую большую роль в Голливуде. Звезда «Дюны» и «Укрытия» сыграет главную злодейку в экранизации знаменитой сказки «Волшебное далёкое дерево» Энид Блайтон.

Адаптация расскажет историю Полли и Тима Томпсонов, а также их детей Бет, Джо и Фрэн, которые вынуждены переехать в отдалённую английскую сельскую местность. Там они обнаруживают волшебное дерево c его необычными, крайне эксцентричными обитателями.

Вместе с Фергюсон в ленте также сыграют Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), Клэр Фой («Корона»), Никола Кохлан («Бриджертоны»), Джессика Ганнинг («Оленёнок») и Дженнифер Сондерс («Смерть на Ниле»). Режиссёром ленты выступит Бен Грегор («Британия»). Даты выхода у картины пока нет.

Материалы по теме
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android