Представлен Barbie Phone — кнопочный телефон с дизайном «Барби» и двумя экранами

Финский конгломерат HMD представил свой новый кнопочный телефон с дизайном по мотивам бренда «Барби». Гаджет получил название Barbie Phone, его продажи стартуют 1 октября по цене в $ 129 ( около 12 тыс. рублей).

Видео доступно на YouTube-канале HMD. Права на видео принадлежат HMD.

Телефон будет выполнен в розовом цвете и получит сразу два экрана: основной QVGA-дисплей на 2,8 дюйма и внешний дисплей с диагональю 1,77 дюйма с имитацией зеркала. Устройство оснащено современным разъёмом USB Type-C, портом для наушников 3,5 мм и технологией подключения и передачи данных Bluetooth 5.0.

Одна из главных особенностей Barbie Phone — комплектация. В коробку с телефоном кладут две сменные крышки, бусы, тематические наклейки и различные брелоки. Создатели смартфона также заявляют, что в устройстве «нет ни одного отвлекающего приложения.