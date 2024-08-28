Для Genshin Impact вышел юбилейный патч 5.0 с новым регионом, тремя героями и сюжетом

28 августа для Genshin Impact вышло обновление 5.0 — крупнейший апдейт в истории игры. Патч уже вышел на всех основных платформах: ПК, PS5 и мобильных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Так, с выходом апдейта в игре появился новый регион, Натлан, с уникальными механиками для перемещения по миру. Каждое племя страны будет обладать определёнными особенностями: так, представители Детей Эха с помощью гео-динозавров (заврианов) смогут быстрее добирать минералы и руду.

Геймеров также ждут три новых персонажа: Муалани (Гидро), Кинич (Дендро) и Качина (Гео) с новой сюжетной линией, рассказывающей о большом турнире племён на арене. Игроков также ждут временные ивенты, различные награды и многое другое. Обо всех деталях патча мы рассказывали в отдельном материале.