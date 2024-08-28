На Павла Дурова завели уголовное дело в Швейцарии — СМИ

24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Теперь журналисты Forbes сообщили, что основатель «Телеграм» также выступает подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. Иск был подан ещё в марте 2023 года бывшей спутницей бизнесмена Ириной Болгар, утверждающей, что у них с Дуровым трое совместных детей.

В иске Болгар обвиняет предпринимателя в том, что он пять раз применял физическое насилие по отношению к одному из детей — это происходило в 2021-2022 годах. В качестве доказательств она привела расшифровку сообщений с Дуровым и медицинскую справку.

Журналисты утверждают, что иск был подан после того, как Дуров перестал выплачивать Болгар алименты в размере € 150 тыс. в месяц.