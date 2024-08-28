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На The International 2024 по Dota 2 запретили любую рекламу от команд — спонсоры в ярости

Valve сообщила, что запретила участникам чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 использовать любую рекламу и спонсорские баннеры во время турнира.

Разработчики отметили, что этот шаг позволит аудитории не отвлекаться от игры.

В этом году, чтобы убрать отвлекающие компоненты и позволить полностью сосредоточиться на игре и игроках, мы не будем размещать на The International внутриигровую рекламу и спонсорские элементы, в том числе в никнеймах, на знамёнах команд и логотипах на базе.

Решение вызвало много критики — так, менеджер BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили напомнил, что авторы «Доты» до сих пор не исправили критический баг в игре:

Вместо дохода с мидаса фиксится доход в киберспорте. Хороший патч.

Кастер Владимир Maelstorm Кузьминов также отметил, что идея Valve не является продуктивной.

Отрубать такую рекламу на турнирах, конечно, контрпродуктивно. Я вспоминаю, как в своё время, наоборот, такое вводили в том же Warcraft на картах. Это мешает турнирным операторам зарабатывать. Однако если ты сам себе оператор, да ещё и разработчик и сам за всё платишь, то почему нет?