Брат основателя «Телеграм» находится в розыске во Франции — СМИ

24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Как сообщают журналисты Politico, брат основателя «Телеграм», Николай Дуров, тоже находится в розыске во Франции. Представители издания отмечают, что ордер на арест обоих братьев был выписан ещё в марте этого года. Дело было связано с отказом «Телеграм» сотрудничать с французскими полицейскими в рамках расследования сексуального насилия над детьми.

Братьев Дуровых объявили в розыск после того, как «Телеграм» оставил без ответа более ранний судебный запрос об идентификации некоего пользователя мессенджера. Однако что это был за пользователь, не уточняется.