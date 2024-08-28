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Новые юниты и генератор миров — свежие детали новых «Героев меча и магии»

Новые юниты и генератор миров — свежие детали новых «Героев меча и магии»
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Разработчики новых «Героев меча и магии» провели на Twitch прямую трансляцию, на которой раскрыли свежие подробности будущей игры. Авторы отметили, что визуальный стиль проекта был выбран с акцентом на производительность, чтобы максимальное количество людей могло опробовать его.

Видео доступно на Twitch-канале M_on_t. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Также геймеры смогут настроить различные элементы графики и туман войны. Ещё команда уделила много внимания генератору шаблонов, который создавал бы разнообразные миры в каждой игре. Разработчики намекнули и на появление нового типа юнитов, но обошлись без подробностей.

Ко всему прочему фанатов ждёт как знакомая магия, так и совершенно иная. Это значит, что в стратегии появятся «нейтральные заклинания», полученные не от природных стихий.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится в начале 2025 года в раннем доступе на платформе Steam. Игра даже уже получила страницу в цифровом магазине Valve. Также стратегия получит текстовый перевод на русский язык.

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