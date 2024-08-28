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Гайд: как сыграть в Deadlock (Дэдлок) от Valve и получить приглашение на тестирование игры

Как сыграть в Deadlock, новый шутер Valve в духе Dota 2 и Overwatch
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Во второй половине августа Valve представила свою новую игру — Deadlock. Однако ещё до анонса в шутер от третьего лица с механиками Dota 2 и Overwatch 2 играли десятки тысяч геймеров — совсем скоро показатель превысил отметку в 100 тыс. пользователей.

Всё дело в том, что сейчас в Deadlock можно сыграть только с помощью приглашений от друзей. Сделать это можно с помощью Центра сообщества игры в Steam — многие геймеры раздают инвайты после добавления в друзья.

Как сыграть в Deadlock, новый шутер от Valve

  1. Зайти в обсуждения Центр сообщества Deadlock в Steam по этой ссылке.
  2. Перейти в любой тред с бесплатными приглашениями в игру.
  3. Добавить автора обсуждения в друзья и дождаться инвайта от него.
  4. Через некоторое время в Steam появится уведомление о приглашении на тестирование.
  5. Загрузить Deadlock в библиотеке и приступить к игре.

Первыми впечатлениями от Deadlock мы поделились в отдельном материале.

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