Вышел русский трейлер мультфильма «Властелин колец: Война рохиррим» — премьера 13 декабря

На этой неделе вышел трейлер мультфильма с качественным русским дубляжом «Властелин колец: Война рохиррим». Мировая премьера аниме состоится 13 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Властелин колец: Война рохиррим» расскажет историю нападения дунландцев во главе с вождём Вульфом на Рохан. Атака оказывается крайне успешной, и остатки рохиррим под руководством Хельма отправляются в неприступную крепость Хорнбург. Режиссёром аниме выступил Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки».

Это будет уже второй крупный проект по вселенной Джона Толкина в 2024 году: в сентябре также стартует второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти».