Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер мультфильма «Властелин колец: Война рохиррим» — премьера 13 декабря

Вышел русский трейлер мультфильма «Властелин колец: Война рохиррим» — премьера 13 декабря
Комментарии

На этой неделе вышел трейлер мультфильма с качественным русским дубляжом «Властелин колец: Война рохиррим». Мировая премьера аниме состоится 13 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Властелин колец: Война рохиррим» расскажет историю нападения дунландцев во главе с вождём Вульфом на Рохан. Атака оказывается крайне успешной, и остатки рохиррим под руководством Хельма отправляются в неприступную крепость Хорнбург. Режиссёром аниме выступил Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки».

Это будет уже второй крупный проект по вселенной Джона Толкина в 2024 году: в сентябре также стартует второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Материалы по теме
Грядёт новый сериал по «Дому дракона» и «Игре престолов»: всё о «Рыцарях семи королевств»
Грядёт новый сериал по «Дому дракона» и «Игре престолов»: всё о «Рыцарях семи королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android