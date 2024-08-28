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Украинский клуб Passion оштрафовал игроков за использование фразы на русском в чате Dota 2

Украинский клуб Passion оштрафовал игроков за использование фразы на русском в чате Dota 2
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Украинский киберспортивный клуб Passion UA наказал игроков состава по Dota 2, которые купили и использовали русскоязычную фразу для колеса чата во время официального матча.

Олег Yowaai Михайлов и Николай Niche Землянский несколько раз использовали цитату «Вот это моё невезучее место» из набора Aurora Gaming к The International 2024. Фраза озвучена на русском и отсылает к мему про опасности на дорогах.

От имени менеджмента и игроков Passion UA приносим извинения за поведение игроков нашего клуба в матчах на турнире CCT 3. Наши игроки допустили огромную ошибку, купив и использовав фразу из бандла клуба, спонсируемого российской подсанкционной компанией.

Клуб, принадлежащий футболисту Александру Зинченко, также сообщил, что оштрафовал игроков и провёл с ними разъяснительную работу.

Спонсором Aurora Gaming является российская БК 1xbet. За команду в «Доте» выступает один украинец, а также игроки из Малайзии и Таиланда, представителей РФ в составе нет.

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